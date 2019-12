DIO :: Die Studio Album Sammlung: 1996-2004 – VÖ: 21. Februar 2020

BMG und Niji Entertainment Group Inc. haben sich hinsichtlich der Wiederveröffentlichungen der DIO Studio Alben aus den Jahren 1996-2004: “Angry Machines” (1996), “Magica” (2000), “Killing The Dragon” (2002) und “Master Of The Moon” (2004) zusammengeschlossen. Diese neu gemasterten Versionen sind selten und beinhalten zum Teil noch nie veröffentlichte Live und Studio Bonus Tracks. Neu gemischt wurden sie vom langjährigen Dio Mitarbeiter Wyn Davis, das Artwork wurde vom Dio Designer Marc Sasso neu interpretiert.

Jetzt wieder erhältlich ist die 180 Gramm schwarze Vinyl mit dem Original Tracklisting und sie ist erhältlich als erste Pressung der Limited Edition mit wundervollem Lenticular Album Druck. Als Bonus beinhaltet die Magica Doppel-LP die 7″ Single “Electra”, der einzig fertiggestellte Song vom geplanten “Magica 2” Album.

Die CD Versionen von jedem Album sind ebenfalls wieder weltweit erhältlich. Die neu gemischten Deluxe Versionen kommen mit einem Mediabuch und einer zweiten Disc, die seltenes und bisher unveröffentlichtes Material enthält. Zusätzlich zu den raren Studio Tracks “Electra” (auf Magica) und “Prisoner Of Paradise” (auf Master Of The Moon), hat jede Bonus Scheibe noch mehr unveröffentlichte und rare Live Tracks von den Touren, die das Erscheinen der jeweiligen Alben unterstützten.

Selbstverständlich sind alle Bonus Tracks auch via Streaming und in digitalen Versionen erhältlich. Links sind unten angefügt:

· “Man On The Silver Mountain” – Recorded Live on the Angry Machines Tour

· “Lord Of the Last Day” – Recorded Live on The Magica Tour

· “Holy Diver” – Recorded Live on the Killing The Dragon Tour

· “Heaven and Hell” – Recorded Live on the Master Of The Moon Tour

LORD OF THE LAST DAY

https://RJDIO.lnk.to/LOTLD

MAN ON THE SILVER MOUNTAIN

https://RJDIO.lnk.to/MOTSM

HEAVEN AND HELL

https://RJDIO.lnk.to/HaHLive

HOLY DIVER

https://RJDIO.lnk.to/HolyD

Wendy Dio kommentiert: “Ich bin sehr begeistert mit BMG zusammenzuarbeiten, ein Label, dass die Leidenschaft für Rock Musik in sich trägt. Sie werden den kompletten Dio Katalog wieder verfügbar machen und mit vielen interessanten Überraschungen veröffentlichen”