Am 15. Februar veröffentlichen die Blackened Death Metallers DIABOLICAL via Indie Recordings ihr sechstes Album mit dem Titel “Eclips”. Mit “We Are Diabolical” ist ein Vorabtrack bereits zu hören und zu sehen.

DIABOLICAL mit SEPTIC FLESH + KRISIUN + XAON + SCIENCE OF DISORDER + DEADSHAPE FIGURE

08.03.2019 DE Turock Essen

09.03.2019 NL Willemeen Arnhem

22.03.2019 CH Pont Rouge Monthey

05.04.2019 AT Szene Vienna