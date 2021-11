DER WEG EINER FREIHEIT :: Neuer Track “Immortal” feat. The Devil’s Trade

Die deutschen Black Metaller DER WEG EINER FREIHEIT stellen jetzt den brandneuen Song “Immortal” vor, bei dem Dávid Mako von THE DEVIL’S TRADE als Gastsänger mitwirkt. Der neue Song kann auf dem Season of Mist Youtube Channel angehört werden. Immortal” stammt vom neuen Album “Noktvrn”, das am 19. November über Season of Mist veröffentlicht wird. Das Album ist im Season of Mist Shop als CD Digipak, Deluxe CD + DVD Box, Vinyl und Kassette erhältlich. https://www.facebook.com/derwegeinerfreiheit

DER WEG EINER FREIHEIT-Sänger Nikita Kamprad kommentiert: “Anfang 2018 wurde ich (Nikita) von Crippled Black Phoenix gebeten, an den Gitarren einzuspringen. Nach zwei Shows in den Niederlanden und Deutschland begannen wir unsere Reise durch den Osten Europas und in Budapest gesellte sich ein ungarischer düsterer Singer-Songwriter zu uns, von dem ich damals noch nichts gehört hatte. Das war das erste Mal, dass ich unseren Freund Dávid Mako alias The Devil’s Trade traf, der zu den Künstlern gehört, die einen allein durch ihre Stimme zu Tränen rühren können. Seit ich ihn zum ersten Mal bei der Aufführung seiner düsteren Folksongs gesehen habe, wusste ich, dass er etwas absolut Einzigartiges an sich hat, und obendrein ist er einer der nettesten und bescheidensten Menschen, die ich kenne.