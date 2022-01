DAWN OF SOLACE :: Neues Lyric Video zum Album-Release

Heute veröffentlichen DAWN OF SOLACE, das Soloprojekt von WOLFHEART’s Tuomas Saukkonen, ihr drittes Studioalbum “Flames of Perdition” über Noble Demon. https://dawnofsolace.bandcamp.com/

Tuomas Saukkonen über den Song:

“Der Titelsong ist definitiv der schönste Song des Albums und trägt die düsterste Botschaft in sich. Ein Wiegenlied für eine Welt in Asche liegend.”

Gemeinsam mit Mikko Heikkilä von Kaunis Kuolematon als Sänger laden die beiden einmal mehr zu einer düsteren Reise durch die Sphären des melodischen Doom ein.

“Flames of Perdition” ist ab sofort auf Noble Demon erhältlich und kanndigital erworben werden. Digipak-CD und verschiedene Merch-Bundles sind ebenfalls erhältlich. Vinyl wird in Kürze folgen, welches leider aufgrund der aktuellen weltweiten Situation und Verzögerungen in der physischen Produktion ein weiteres Mal verschoben werden musste.