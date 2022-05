DAWN OF ASHES :: Neues Video zu “EMDR” der Industrial-Metaller aus L.A.

Die in Los Angeles ansässige Industrial-Metal-Band DAWN OF ASHES hat ihr neues Musikvideo zu ihrer Single “EMDR” enthüllt. “EMDR” ist die erste Single der kürzlich veröffentlichten neuen LP der Band, “Scars of the Broken”, die physisch und digital über ARTOFFACT RECORDS erhältlich ist.

Info: “Die Geschichte hinter dem Musikvideo ‘EMDR’ handelt von einem Traumaopfer, das eine EMDR-Therapie durchmacht. Sie schlüpft in einen Albtraum und wird von einem Traumageist auf sexuelle und verstörende Weise gequält. Am Ende wird sie vom Geist besessen und wird schließlich zu dem, was sie am meisten fürchtet.” – KRISTOF BATHORY