DARKWOODS MY BETROTHED :: Neues Album nach 23 Jahren

Nach 23 Jahren der Stille geben die finnischen Black Metaller DARKWOODS MY BETROTHED ihr Comeback mit dem neuen Album “Angel of Carnage Unleashed”, das am 12. November 2021 über Napalm Records veröffentlicht wird. Auf dem Album ist die alte Horde der Originalbesetzung von 1993 zu hören, die nun durch Tuomas Holopainen als Vollmitglied der Band und Kai Hahto (beide Nightwish) als Session-Schlagzeuger ergänzt wird. www.facebook.com/DarkwoodsMyBetrothed

Das Album setzt eine einzigartige Mischung aus brutalem, rasantem Black Metal und epischen Hymnen frei, in denen unheimliche Schreie mit heroischem Clean-Gesang, monumentalen Chören und majestätischen Keyboards verschmelzen, zusammen mit blutigen Geschichten von Hungersnot, Krieg, Pest und der unausweichlichen Brutalität der finnischen Natur in der Ära des Großen Nordischen Krieges (1700-1721).

Guitarist Jouni Mikkonen on Tuomas Holopainen now being a full member of the band:

“Tuomas was featured as a session keyboardist on all previous albums. This time he was fully on board from the moment we decided to make this album and hence it was natural for him to become a full band member. He also made a substantial contribution to the creative process.”