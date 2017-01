DARK SPRING FESTIVAL :: Am 25. März zum 8. Mal

Am 25. März 2017 laden die GOLDEN APES das 8. Mal zum Dark Spring Festival in den Bi Nuu Club nach Berlin ein. Getreu dem Credo der Veranstaltung bietet das handverlesene Line-up auch dieses Mal wieder spannende und interessante Klänge abseits des musikalischen Szene-Mainstreams und ein ausgewogenes Maß an etablierten Künstlern und aufregenden neuen Bands der Wave-, Gothic- und Post-Punk-Szene aus aller Welt.

Stattfinden wird das Festival, in bewährter Tradition, wieder im Bi Nuu (ex-Kato), dem legendären Szene-Kult-Club in Kreuzberg, im Herzen Berlins.

Line Up 2017:

And Also The Trees (UK) – Full Time Show

Golden Apes (GER)

Ascetic: (AUS)

Horror Vacui (IT)

Alliteration Kit (RUS)

Zur Aftershowparty legt dann DJ Thomas Thyssen (Pagan Love Songs) und Jakob (Stroblight Records) das Beste aus Gothrock, Post Punk, Wave & Indie auf, wozu dann bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags durchgetanzt werden darf.

Tickets unter: www.apes.1a-shops.eu | www.koka36.de

Festival Infos unter: www.binuu.de | www.facebook.com/darkspringfestival