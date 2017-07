DAMNATION DEFACED :: Neues Studio-Video

Der durch chemische Angriffe unbewohnbar gemachte Planet Niom zwang seine Bewohner, die Darnoc, zur Flucht. Die nahezu ausweglose Suche nach einem neuen bewohnbaren Planeten zwang sie, ihr Bewusstsein in den Computer eines Schiffes zu transferieren, um der Sterblichkeit zu trotzen und mehr Zeit zu gewinnen. “Invader From Beyondâ_o erzählt die Geschichte der Darnoc-Pilotin Daza Znieh, die die letzte Hoffnung für das Vermächtnis von Niom darstellt.

Nun geben die Melodeather DAMNATION DEFACED mit dem Titeltrack den ersten Einblick in ihr neues Konzeptalbum “Invader From Beyond”, welches am 06.10.2017 enthüllt wird.