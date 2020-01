CULTHE FEST 2020 :: Mitte April in Münster

C U L T H E F E S T 2 0 2 0

am 11.+12. April in Münster, Sputnikhalle

UADA (USA, Black Metal)

GRIFT (SWE, Black Metal)

ANCST (DE, Blackened Crust/Black Metal)

DAWN RAY’D (UK, Black Metal)

SOLBRUD (DK, Black Metal)

VELNIAS (USA, Black Metal)

DEPRAVATION (DE, Black Metal)

VERHEERER (DE, Black Metal)

FRIISK (DE, Black Metal)

u.v.m.

“The Call Of Culthe”-Initiation Rite: A Lovecraft-Reading

By Ernie (Krachmucker TV)

Heavy Metal – Das Soloprogramm

By Ernie (Krachmucker TV)

MERCH-, ARTS- & CRAFTS MARKET

AFTER-SHOWS

TICKETS STARTING 31 JANUARY:

Green Hell-Records

GreenHell.de

ALL INFO:

https://www.facebook.com/unaussprechlichekulte