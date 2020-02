Die deutschen Gothic Metal Pioniere CREMATORY veröffentlichen mit “Unbroken” den Titeltrack kommende Album, welches am 6. März über Napalm Records erscheint.

CREMATORY kommentieren:” Der Song ist eine Hommage und Danksagung an unsere treuen Fanns, die uns seit 29 Jahren unterstützen und fördern. Denn in einer Band ist es wie in einer Beziehung – es gibt immer mal ups and downs.”