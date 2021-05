CORVUS CORAX :: Vorschläge für Online-Wunschkonzert gesucht

CORVUS CORAX suchen eure Unterstützung für Songvorschläge für ihr geplantes Online-Streaming-Konzert am 29. Mai. Infos unter https://www.facebook.com/events/154113740051515/

“Liebe Fans und Freunde,

wir haben die Nase voll und wollen eure und unsere Konzertabstinenz beenden! Da Publikum noch nicht erlaubt ist, werden wir am 29. Mai ein Online-Wunschkonzert live für euch geben!

Moment mal, Wunschkonzert? Ganz genau, denn IHR entscheidet dieses Mal, welche Stücke wir spielen sollen. Schickt eine eMail mit euren 2 Lieblingsstücken von Corvus Corax an die eMail-Adresse voting@corvuscorax.de oder kommentiert auf unseren Social Media Seiten.

Alle, die mitmachen, haben die Chance auf einen persönlichen Gruß live beim Konzert. Zehn glückliche werden von uns ausgewählt und dürfen bestimmen, ob der Gruß für sie selbst oder als Überraschung für einen lieben Freund oder Verwandten bestimmt sein soll. Aktionsschluss ist Freitag, der 21. Mai, 23:59 Uhr.

Das Online-Wunschkonzert könnt ihr am 29. Mai um 20 Uhr LIVE auf unserem Youtube-Kanal, auf unserer Webseite und auf unserer Facebook-Seite genießen. Das Konzert ist danach noch für 72 Stunden abrufbar!

Wie gewohnt ist der ‘Eintritt frei’, aber wir lassen wieder die virtuelle Sammelschale rumgehen! Mit einer Spende helft ihr uns, die Produktionskosten zu bezahlen, sowie während der Pandemie auch weiterhin Studiomiete, Instrumente, Versicherungen und nicht zuletzt auch unseren Lebensunterhalt zu sichern.

Außerdem haben wir beschlossen, erneut einen Teil der Spenden zur Unterstützung anderer Betroffener zu verwenden. Unsere Wahl fällt dieses Mal auf die ‘Kuschelfarm’ in Krostitz, einen Gnaadenhof für erkrankte und ‘abgeschobene’ Tiere, wiee Pferde, Alpakas, Mulis, Lamas, Kaninchen, Meerschweinchen, Schildkröten und viele mehr. Mit 10% der Erlöse unterstützen wir die Kuschelfarm bei der Finanzierung von Futter, Pflege und Tierarztrechnungen für die Vierbeiner.”

WIE KANN ICH SPENDEN?

PayPal: https://www.paypal.me/CorvusCoraxBand

Überweisung auf das Spendenkonto:

CB GbR

IBAN DE20100708480668887302

BIC DEUTDEDB110

Verwendungszweck Corvus Corax Coronahilfe