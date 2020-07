Die seit 2008 aktive Darkwave-Combo CHRISTINE PLAYS VIOLA veröffentlichte am 29. Juli den neuen Videoclip “Through The Night” unter der Regie von Josh Heisenberg und mit Massimiliano D’Aloiso und Diletta Laezza in den Hauptrollen.

Das Video wurde vor der Lookdown-Periode in Pacentro (AQ), im Hausmuseum, gefilmt: Casa di Marlurita. CHRISTINE PLAYS VIOLA haben am 18. Mai ihr vieres Album mit dem Titel “Fading” veröffentlicht.

