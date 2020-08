Die norwegischen Melodic Death/Black Metaller BROTTHOGG haben mit “Draugen” ein neues Lyric-Video aus ihrem zweiten Album veröffentlicht. “The Die is Cast” ist am 1. August erschienen und kann in voller Länge beim YouTube Kanal Black Metal Promotion angehört werden. facebook.com/Brotthogg / brotthogg.bandcamp.com