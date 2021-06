BLOODRED HOURGLASS :: Neue Single & Video “Nightmares Are Dreams Too”

Finnlands Melo-Death-Band BLOODRED HOURGLASS hat heute die neue Single “Nightmares Are Dreams Too” aus ihrem kommenden Album veröffentlicht, welches noch in diesem Jahr über Out Of Line Music veröffentlicht wird. www.facebook.com/bloodredhourglass

Gitarrist Lauri Silvonen sagt über den neuen Song:

“Nightmares Are Dreams Too” ist eine Mischung aus schweren Riffs, cleanen Gitarren und herrlichen Leads, die eine wehmütige, aber aggressive Atmosphäre schaffen. Dieser geradlinige Song trägt auch eine geradlinige Botschaft in sich: Wenn es dir an Wissen fehlt und du nichts Konstruktives zu sagen hast, behalte deine Meinung lieber für dich. Alles in allem fasst “Nightmares Are Dreams Too” große Melodien, schwere Grooves und solide Texte zusammen und bietet einen ersten Einblick, wie Bloodred Hourglass Metalcore-Elemente zu ihrem charakteristischen Melodeath-Sound verschmelzen!”

Und ergänzt in Hinblick auf die Inspiration für das Songwriting zu dieser dritten Single: “Es ist die Balance, es einfach und dennoch interessant zu halten und gleichzeitig einige frische Elemente einzubringen. Natürlich ist auch die Dummheit der Menschen eine nie versiegende Inspirationsquelle.”