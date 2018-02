BLOODRED HOURGLASS

“Heal”

(Melodic Death Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 26.01.2018

Label: Ranka Kustannus

Webseite: Homepage / Facebook

BLOODRED HOURGLASS haben mit “Heal” ihr drittes Album veröffentlicht, das in ihrer Heimat Finnland bereits im Oktober 2017 erschien und nun ein viertel Jahr später auch über die offziellen Kanaäle u.a. hierzulande beworben wird. Bereits der Vorgänger “Where The Oceans Burn” hat bei mir einen guten Eindruck hinterlassen und mit ihrem dritten Album setzen sie da noch einen drauf. Nicht zu unrecht ist “Heal” in Finnland auf Platz 13 der Charts gelandet. Und das liegt vor allem an den klasse Melodien, die sich mit ihrer typisch finnischen Atmosphäre und Melancholie dem Hörer durch die Gehörgänge fressen. Je öfter ich das Album höre, desto besser wird es. Und das hat lange kein neues Melodeath Album mehr geschafft.

Einer der besten Tracks ist “Last Of Us”, zudem es auch ein Video gibt, der das volle Potenzial von BRHG zeigt, die ich allen Fans von finnischen Bands wie Eternal Tears Of Sorrow oder Insomniun oder Norther ans Herzen legen möchte. An diese Bands werde ich beim Hören von “Heal” immer wieder erinnert, wobei BRHG ihren eigenen Stil kreiiert haben. Mein erstes Highlight 2018. (eller)