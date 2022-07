BLOODBATH :: Death Metal-Ikonen kündigen neues Album mit neuer Single an

Das sechste Album der schwedischen Old School Death Metaller BLOODBATH wird am 9. September 2022 über Napalm Records veröffentlicht. “Survival Of The Sickest” wurde produziert von BLOODBATH und co-produziert und gemischt von Lawrence Mackrory in den Rorysound Studios. Mit dem neuen Gitarristen Tomas ‘Plytet’ Åkvik (Lik) an Bord, konfrontiert BLOODBATHs neuestes Album den geifernden Ghul, der in den Schatten lauert, mit zehn Songs voller rasender Death Metal-Raserei. Neben den offiziellen BLOODBATH-Mitgliedern bietet “Survival Of The Sickest” eine Reihe von Gastauftritten, darunter Barney Greenway (Napalm Death), Luc Lemay (Gorguts) und Marc Grewe (Morgoth).

Zudem haben BLOODBATH die neue Single und den Album-Opener “Zombie Inferno” veröffentlicht, ein thrashiger Death Metal-Angriff, der den Hörer in einen wahnsinnigen Ausbruch der Grausamkeit zieht. Der Song bricht mit angsteinflößenden Riffs und dem Killer-Gesang von Nick Holmes herein und wird visuell durch ein rasantes, blutiges Musikvideo unterstrichen, das eine Hommage an die glorreichen Tage der 80er Jahre Splatter-Filme darstellt.

BLOODBATH on “Zombie Inferno“:

“One man’s struggle to rid the World of Zombie Infestation that seems to have inconveniently taken over the planet. Particularly, as he’s just refueled his 1969 Dodge Super Bee 440.”