BLITZ UNION :: Neuer Track zum Debütalbum

Die tschechischen Atmospheric Industrial-Rocker BLITZ UNION haben mit “The Truth” einen neuen Track veröffentlicht. Nachdem das Quartett mit seinem Hybridmix aus atmosphärisch-hartem Rock und modernen Electronica-Elementen in Rekordzeit fast 1 Million Streams seiner Tracks und Videos generieren konnte, veröffentlichte die Formation nun den nächsten Track ihres neuen Albums, was Ende November erscheinen wird.

https://www.blitzunion.com / https://www.facebook.com/BLITZUNION

„Ziel ist es, gleichgesinnte Menschen mit ähnlichen Vorstellungen und Idealen zusammenzubringen“, erklärt Blitz Union-Mastermind Mark Blitz. „Die Verbindung zu unseren Fans ist essenziell. Wir laden alle ein, uns gemeinsam darüber Gedanken zu machen, wie wir in Zukunft leben wollen. In unseren Songs verarbeiten wir, was uns und die Leute unserer Generation heute beschäftigt. Themen, über die dringend gesprochen werden muss. Zwar haben auch wir keine Allround-Lösungen für alle Probleme dieser Welt parat, aber wir möchten das Publikum zumindest zum Nachdenken anregen. Es geht darum, sich unbequemen Wahrheiten zu stellen. Auch wenn es manchmal extrem wehtut.“