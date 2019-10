BLIND PASSENGER :: Solo und als 80s EXPRESS

Letztes Jahr haben Nik Page & Co. anläßlich des SINCITY-FESTIVALS als BLIND PASSENGER-Sideproject 80s EXPRESS gegründet, mit dem sie die Wave-Klassiker der goldenen Achtziger mit dicken Beats und maximalem Entertainment-Faktor auf die Bühne zu bringen.

Mit 80s EXPRESS werden Hits von NEW ORDER, DEPECHE MODE, THE SISTERS OF MERCY, CAMOUFLAGE, DIE ÄRZTE, TEARS FOR FEARS, THE CURE und vielen anderen Kultbands neu zum klingen gebracht.

12.10. Hannover – SubKultur

02.11. Bautzen – Mono (80s Express)

08.11. Wien – Schattenwelt-Festival

15.11. Leipzig – Bandhaus

06.12. Berlin – Frannz (80s Express)

11.04.2020 Affalter – Linde (80s Express)