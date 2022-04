BLACK ANGEL :: Neuer Track aus neuem Album mit Video

Die Londoner Gothic Rocker BLACK ANGEL haben gerade ihr viertes Studioalbum “The Black Rose” veröffentlicht und am 1.4. zum Track “Look me in the Eye” ein Musikvideo online gestellt “The Black Rose” ist als Vinyl-LP, CD und in digitaler Form über Bandcamp erhältlich.

Info: Black Angel bleiben ihrem hybriden Gothic-Rock-Sound treu und nehmen Anleihen bei ihren Vorgängern aus den 80er Jahren, The Cult und The Mission, fügen aber auch neue, eigene Töne hinzu. Die Tracks auf The Black Rose haben definitiv einen etwas düsteren, kantigen Touch.