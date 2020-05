BLACK ALTAR :: Neuer Black Metal Track aus kommendem Split-Album

Odium Records kündigt die Premiere des Videoclips von BLACK ALTARs Song “Deus Inversus” an, der aus dem Split-Album zwischen BLACK ALTAR und KIRKEBRANN stammt. Das Album wird am 30. Juni als Digi-pack CD und Lp (250 schwarze Vinyl- und 50 gedruckte Kopien – transparentes orange-schwarz mit Aufnäher und Aufkleber) veröffentlicht. Das Album kann unter www.odiumrex.com/webshop vorbestellt werden. Den Track gibt es u.a. beim YouTube Kanal Black Metal Promotion zu sehen.

black-altar-horde.com / facebook.com/blackaltar / blackaltar.bandcamp.com

Studio line up:

– Shadow – vocals

– T. R. – guitars

– Mauser (ex Vader) – bass

– Lars Broddesson (ex Marduk, Funeral Mist) – drums

– Alexandros (Macabre Omen, I) – choirs

– Lilly Kim – choirs, additional vocals