BHLEG :: Neue Single “Befruktad jord”

“Befruktad jord” heißt die zweite Single von BHLEGs kommendem Album “Fäghring”, das am 01.04. erscheinen wird.

Die vierte und gleichzeitig Schlussetappe von BHLEGs kompositorischer Tetralogie “Ár” ist ein Konzeptalbum über den Frühling. Als solches hat es eine spürbar wärmere Atmosphäre als sein Vorgänger “Ödhin”, das Winterepos von 2021. Neben der traditionellen Rockinstrumentierung, die vom bandeigenen Multiinstrumentalisten S. eingespielt wurde, gibt es zusätzlich Unterstützung an der Schlüsselharfe von J.Ask.

Die Band kommentiert:

Von Sonnenlicht zu Oberfläche, von Spermium zu Eizelle, von Samen zu Erde – alle sind Aspekte des Lebenskreislaufs auf unterschiedliche Art und Weise. Originär, erdlich wie spirituell. Die schonungslose Lust nach der Wiederkehr der Jugend treibt den Frühling an, die Erdoberfläche von der weißen Weste des Winters zu reinigen: ein Akt, der die Geburt zahlreicher weiterer Generationen garantieren kann. Genau wie in “Kraftsång till Sunna” vom 2018er “Solarmegin” haben wir hier ebenfalls die Ehre, unseren Freund A. Pettersson (Saiva) als Gastvokalist mit an Bord zu haben.