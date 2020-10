AYREON :: Neues Video aus dem aktuellen Album “Transitus”

Seit dem 25. September 2020 ist nun das neue Album “Transitus” von AYREON bei der Mascot Label Group in drei Formaten veröffentlicht: als 2CD, auf Doppel-LP in farbigem Vinyl mit Gatefold-Cover, sowie als Earbook mit vier CDs und einer DVD, das neben vielen weiteren Specials einen 5.1-Mix des Albums beinhaltet. Beigabe bei Earbook und Vinyl ist ein 28-seitiges Comic-Buch aus der Feder des chilenischen Zeichners Felix Vega.

Nach zahlreichen Video Veröffentlichungen vorab, gibt es nun mit “Daniel’s Descent into Transitus Medley” ein weiteres, offizielles Video zum neuen Album.

Dazu gibt es folgenden Kommentar von Arjen: “And finally the official video… the most outrageous mini-movie I ever made! Welcome to the mystical realm of Transitus with Simone Simons as the Angel of Death, Tommy Karevik as Daniel, Marcela Bovio and Caroline Westendorp as the Furies… and Listen to my Story!”