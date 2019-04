ATROCITY :: Trailer zur Single und Tour

ATROCITY werden am 26. April ihre “Spell Of Blood/Blue Blood” 7″ Single veröffentlichen. Am gleichen Tag geht auch die Europatour der Band los. Ein kurzer Trailer zu beiden Anlässen ist verfügbar.

Die “Spell Of Blood/Blue Blood” 7″ Single ist auf farbigem Vinyl verfügbar. Die Version auf blauem Vinyl ist exklusiv im Onlineshop von Nuclear Blast verfügbar – hier kann man die Single bestellen » https://lnk.to/spellofblood

ATROCITY sind Teil der Morbidfest Tour 2019 und werden im April und Mai zusammen mit I Am Mordbid, Vital Remains, Sadist und Gästen Europa unsicher machen.

26.04.2019 DE Cottbus – GladHouse

27.04.2019 DE Hamburg – Kulturpalast

28.04.2019 DK Aalborg – Studenterhuset

03.05.2019 NL Apeldoorn – Gigant

04.05.2019 NL Leeuwarden – Neushoorn

16.05.2019 DE Ingolstadt – Eventhalle Westpark

17.05.2019 DE Mannheim – MS Connexion Complex

18.05.2019 DE Zwickau – Club Seilerstrasse