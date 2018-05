ATROCITY :: Erste Songteaser

Am 06.07. erscheint das neue ATROCITY Album “OKKULT II” bei Massacre Records – und nun kann man hier bereits ein bisschen in den neuen Song “Spell Of Blood” hineinhören:

ATROCITYs neues Album “OKKULT II” wird zusätzlich als limitierte Vinyl LP, als limitiertes Mediabook mit anderem Artwork und einer Bonus CD, auf der alle Songs als Instrumentalversion zu finden sind, sowie als streng limitiertes Boxset inklusive Mediabook, T-Shirt und Autogrammkarten erhältlich sein. Hier kann man das Album bereits vorbestellen: https://massacre.lnk.to/okkult_II

Produzent und ATROCITY Frontmann Alex Krull (Mastersound Studio) ist dafür verantwortlich, dass die Songs die nötige Härte, Stimmung und Energie haben, die es dem Hörer erlaubt, sofort ins okkulte lyrische Konzept einzutauchen. Die beiden Death Metal Ikonen LG Petrov (Entombed A.D.) und Marc Grewe (ex-Morgoth) haben Gastvocals beigesteuert. Das Artwork stammt von Stefan Heilemann / Heilemania (Lindemann, Pain, Kamelot, Epica).