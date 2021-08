ASP :: Neue Single angekündigt

Mit ihrer Vorab-Single zum in Kürze erscheinenden Doppel-Album “ENDLiCH!” bringen die Gothic-Novel-Rocker am 1.10. einen Vorgeschmack mit dem Titel “Raise Some Hell Now!” auf ihren mittlerweile vierzehnten Studio-Longplayer. Die schwarzhumorige Persiflage auf das weltberühmte J. M. Flagg-Plakat, welche das Cover der ASP-Single ziert, schuf kein Geringerer als Timo Wuerz (Marvel, DC Comics, wild+free). www.AspsWelten.de

Tracklisting:

1. Raise Some Hell Now! (Single Edit)

2. Stille der Nacht (Krayenzeit Version)

Streng limitierte Sammler-Edition der Vorab-Single zum neuen ASP Album “ENDLiCH!”.

– Digifile im Sonderformat (18 x 18 cm)

– Edler Kunstdruck mit UV-Glanzlack auf hochwertigem 300g Karton

– Bonus-Track „Stille der Nacht“ (Coverversion von KRAYENZEIT)

– Handnummeriert

– 999 Exemplare weltweit