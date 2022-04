Am 13. Mai veröffentlicht das deutsche Epic Skaldic Metal Projekt ASH OF ASHES das zweite Album mit dem Titel “Traces”. 2014 von Skaldir als Nachfolge-Band von HEL gegründet, erschien 2018 das Debüt “Down The White Waters”. Nun stimmt der neue Song “Into Eternity” (feat. Lars Jensen von MYRKGRAV) auf das Zweitwerk ein. https://ashofashes.bandcamp.com/