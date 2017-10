ARKHAM ADVERTISER FEST 2018 :: Deutscher Extreme Metal wird im Magazinkeller gefeiert

Hier schon mal ein früher Termin für das kommende Jahr, den es sich aber unbedingt im Kalender anzustreichen gilt:

Am Samstag, den 10.02.2018 veranstalten Miskatonic Concerts im Magazinkeller des Bremer Schlachthofes das ARKHAM ADVERTISER FEST.

Als Bands konnten FVNERAL FVKK, DAMNATION DEFACED, DOOMAS aus der Slowakei, CTULU, OPHIS und NOCTE OBDUCTA als Headliner gewonnen werden.

Ich persönlich freue mich am meisten auf den Gig von FVNERAL FVKK aus Hamburg, da ich mega auf ihre erste Veröffentlichung abfahre und dieser Auftritt ihren ersten darstellen wird. Deswegen wurde sich auch direkt um eine Akkreditierung gekümmert, damit ich euch später mit Bericht und Fotos versorgen kann.

Der Vorverkauf startet am 01.11.2017 über www.human-to-dust.de oder über den altmodischen Weg bei Hot Shot Records in Bremen oder TWS Source Of Deluge in Delmehorst, dabei wird eine Karte 18€ zzgl. dem eventuellen Versand kosten.

Absolut korrekter Preis für einen gut besetzten Abend in passender Location, ich freue mich darauf!