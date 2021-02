ANNE CLARK :: Wiederveröffentlichung von drei Alben

Im Februar und März werden drei zwischenzeitlich nicht mehr erhältliche Alben von ANNE CLARK über FDA (Rough Trade) als CDs wiederveröffentlicht.

19.02. THE SMALLEST ACT OF KINDNESS (original 2008)

12.03. ENOUGH (original 2012)

12.03. NOTES TAKEN, TRACES LEFT

“This is a spoken word recording. There is no music on this record.

On this double CD set, Anne Clark narrates all of her song lyrics from all of her albums and commentary from her book ‘Notes Taken, Traces Left.’ Approximate running time: 2 hours 20 minutes”

Ebenfalls am 19.02. erscheint die Vinylversion des Livealbums “Psychometry: Anne Clark And Friends, Live At The Passionskirche, Berlin” in limitierter Auflage von 300 Stück.