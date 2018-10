AGRYPNIE :: Neue Single “Die Längste Nacht”

Mit ihrem neuen Album “Grenzgänger” sowie dem zweiten Album “Pavor Nocturnus”, das Neeuaufnahmen aus den Anfangstagen der Band enthält, sind AGRYPNIE derzeit auf Tour. Passend dazu wurde jetzt eine neue Single zu “Die Längste Nacht” veröffentlicht, die hier gehhört werden kann:

AGRYPNIE sind noch an folgenden Terminen gemeinsam mit Totalselfhatred, Arroganz und Asphagor live zu sehen:

16.10. Erfurt (DE), Club From Hell

17.10. Wien (AT), Viper Room Vienna

18.10. Innsbruck (AT), p.m.k

19.10. Stuttgart (DE), Club Zentral

20.10. Olten (CH), Schützi