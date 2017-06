AETERNITAS :: Support für Scorpions

Die Symphonic Metaller AETERNITAS aus Lübeck werden an diesem Sonntag, den 11. Juni, die Scorpions in der Hessentagsarena in Rüsselsheim am Main supporten. Das Konzert ist Teil der derzeitigen Hessentagfestivitäten. Tickets gibt es ab 48,40EUR (https://28435.reservix.de/events?q=Scorpions)

Anfang des Jahres haben AETERNITAS ihre neue Sängerin Julia Marou vorgestellt und kürzlich auch damit begonnen, an neuen Songs zu arbeiten.

AETERNITAS Live

11.06. Rüsselsheim am Main – Hessentagshalle

14.07. Sandstedt – RFAR Open Air Festival

15.07. Harburg – Marias Ballroom

22.09. Marne – Tonhalle

17.11. Hamburg – Bambi Galore