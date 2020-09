Am 16. Oktober wird das neue ACT OF CREATION Album “The Uncertain Light” über Black Sunset/MDD das Licht der Welt erblicken. Seit dem letzten Output “Thion” sind bereits 4 Jahre ins Land gegegangen, doch das Warten hat sich mehr als gelohnt. Mit “Break New Ground” haben die Melodic Deather jetzt eine erste Kostprobe des neuen Silberlings im Zusammenhang mit einem Videoclip veröffentlicht.

