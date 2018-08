ERNIE UND NERD :: Ernie Fleetenkieker mit fanatischem Podcast

Man kennt Ernie Fleetenkieker bereits von seiner regelmäßigen Sendung Krachmucker TV, die seit knapp über einem Jahr immer mehr Zuschauer für sich gewinnen kann.

Neben Krachmucker TV hat Ernie nun ein weiteres Projekt gestartet. “Ernie & Nerd – der fanatische Podcast” wird sich in Zukunft vermehrt allen nerdigen Themen widmen, die einem aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft über den Weg laufen. Sei das Wrestling, Pen&Paper-Rollenspiele oder andere popkulturelle Phänomene, wie jetzt in der ersten Folge “Star Wars & das Disney Problem”.

Ernie hat sich für den Podcast-Auftakt seinen Kollegen Mario geschnappt, ein “Star Wars”-Fanatiker, wie er im Buche steht. Und mit Mario unterhält sich Ernie eine Stunde lang über die aktuelle Situation, darüber, was ab Star Wars – Episode VII falsch läuft, was Disney falsch macht und warum es falsch ist, viele Fakten eines 40 Jahre alten Universums einfach zu ignorieren. Und warum “Solo” nicht das größte Übel ist.

Jede Menge Stoff also für Diskussionen, Austausch mit der Community und Fans. Der Podcast wird aktuell sowohl auf Spotify und Youtube veröffentlicht. In Kürze ist er aber auch via Deezer, auf iTunes und in der Apple Podcast App verfügbar.

Hört hier die erste Folge, direkt auf Youtube: