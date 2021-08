ZORNHEYM :: Neues Video / Plattenvertrag bei Noble Demon

Die Stockholmer Band ZORNHEYM hat einen Plattenvertrag bei Noble Demon unterschrieben und wird im Oktober ihr zweites Album mit dem Titel “The Zornheim Sleep Experiment” veröffentlichen. Mit dem Musikvideo zu “Keep The Devil Away”, gibt es den ersten musikalischen Eindruck zur neuen Platte. https://www.facebook.com/zornheym

Info: Gegründet und geleitet von Multi-Instrumentalist und Songwriter Zorn, der nach seinem Ausstieg bei den legendären Black Metallern Dark Funeral fest entschlossen war, den traditionellen “Metal-meets-Symphony”-Ansatz auf den Kopf zu stellen, entwickelte sich ZORNHEYM schnell von einer ehrgeizigen Idee zu einem musikalischen Konzept, welches von den Schrecken einer psychiatrischen Anstalt und deren Insassen erzählt.

“Der Mid-Tempo-Song “Keep the Devil Away” ist die erste Einladung zu “The Zornheim Sleep Experiment”. Dieser melodische und doch kraftvolle Song führt uns tiefer in die Geschichte der grausamen und ungewöhnlichen Behandlung, der die Insassen innerhalb der Mauern der schrecklichen Anstalt hinter Zornheym’s Konzept ausgesetzt sind. Bereite dich auf einen musikalischen Angriff mit Orchestrierung und verheerenden Metal-Riffs vor, der dich an deinem Verstand zweifeln lassen könnte”, kommentiert die Band.