ZORNHEYM :: Neues Lyric-Video

Die Symphonic Extreme Metaller von ZORNHEYM haben einen neuen Track aus ihrem kommenden Album “The Zornheim Sleep Experiment” veröffentlicht, welches am 22. Oktober über Noble Demon erscheinen wird. Nach der bereits veröffentlichten ersten Single “Keep The Devil Away”, liefert die Band mit “Slumber Comes In Time” einen weiteren Vorboten des neuen Albums, der sowohl mit Folk-Elementen als auch mit orchestralen Arrangements beeindruckt. https://www.facebook.com/zornheym

“Der epische Refrain von Slumber Comes in Time basiert auf einer Folk Melodie aus dem 16. Jahrhundert, die die Wallonen nach Schweden brachten. Der Männerchor und die epischen Orchesterparts zeigen eine neue Seite von Zornheyms erdrückendem Sound” kommentiert die Band.

Außerdem fügen ZORNHEYM hinzu: “Wir freuen uns auch, offiziell bestätigen zu können, dass es eine zweite Graphic Novel geben wird! Ihr mochtet die erste? Schaut euch das Lyric-Video an und seht, wie Anu sich mit diesem neuen Video selbst übertroffen hat.