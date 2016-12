Am 27. Januar 2017 erscheint via Napalm Records mit “Theater Of Dimensions” das neue Album der Bielefelder Symphonic Metaller XANDRIA. Im neuen Song “We Are Murderers (We All)” erhält Sängerin Dianne van Giersbergen mit SOILWORKS’s Björn “Speed” Strid einen prominenten Gegenpart:

Anfang 2017 spielen Xandria zwei exklusive Releaseshows zum neuen Album:

28.01.17 Bochum, Matrix

29.01.17 Hamburg, Bahnhof Pauli