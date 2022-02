X-VIVO :: Neuer Track aus Remix-EP

Die Berliner Post Industrial Metal Band X-VIVO wird am 18.03. ihre neue Remix-EP mit dem Titel “Petrichor Remixed” veröffentlichen. Bisher wurden bereits zwei Tracks auf ihrem YouTube Kanal veröffentlicht, nun ist mit “The Waves Of The Ocean Are Gone (BIINDS Remix)” ein weiterer hinzugekommen. https://www.x-vivo.de/

Info: “Für die EP werden einige ausgewählte Stücke des 2017er Albums Petrichor aus einem neuen Blickwinkel gezeigt. Ursprünglich war ein neues Mini-Album vorgesehen, aber die Pandemie hat wie allseits bekannt leider alle Pläne auf den Kopf gestellt. Aus diesem Grund hat Alex von X-Vivo die Zeit für Petrichor Remixed genutzt und sich Nicolo Sommer vom Trip Hop/Electronic Projekt BIINDS mit ins Boot geholt. Nico hatte schon 2018 einen ersten Remix kreiert und Alex wollte dieses Projekt aufgrund der unvorhersehbaren Lage gerne ausbauen. Herausgekommen ist eine EP mit 6 Songs, die sowohl aggressive als auch ruhige Momente zu bieten hat und X-Vivo-üblich kaum Genre-Grenzen akzeptiert.”