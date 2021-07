WORMWOOD :: Neues Video zum neuen Album

Die schwedischen Melodic Black Metaller WORMWOOD haben eine zweite Single und Video “The Gentle Touch Of Humanity” von ihrem kommenden Album veröffentlicht. “Arkivet” erscheint am 27. August bei Black Lodge. Der Albumtitel ist der Name einer Dokumentensammlung, in der man für seine Hinterbliebenen die Bestattungsarrangements beschreibt, worin sich zudem wichtige Unterlagen befinden, letzte Wünsche usw.

Sänger Nine kommentiert:

“Passend zum düsteren Thema des Albums ist dieses Video nicht anders. Wir alle nehmen an der Zerstörungsmaschinerie namens Menschheit teil. Eine unaufhaltsame Kraft, die die Essenz der Erde entwurzelt und Krankheitskeime sät. Die Welt sieht apathisch zu, wie das Herz aus seinem Kern herausgerissen wird und sich eine kontinentale Narbe durch alles, was wir wissen, zieht. Die sanfte Berührung der Menschheit ist das, was unsere müden und toten Augen aus dem vorübergehenden Heiligtum, das wir unser Zuhause nennen, beobachten. Nichts kann getan werden, die Wunde ist zu tief, hoffen wir, dass die Natur sich mit einem finalen Kampf verabschiedet. Das Video ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber Ihr werdet etwas fühlen. Seid gewarnt!”