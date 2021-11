WORMWOOD :: “Arkivet” als Deluxe-Version erschienen

WORMWOOD haben mit der Deluxe-Edition ihres aktuellen Albums “Arkivet” drei neue Bonustracks auf veröffentlicht, darunter Covers von Nick Caves ‘The Weeping Song’ und Loreena McKennitts ‘Caravanserai’. www.wormwood-official.com / https://blacklodge.se/artists/wormwood

Die Band kommentiert die Bonustracks: “Der Grund, warum wir uns für ‘Shipwrecked And Northbound’ entschieden haben, war, dass die meisten unserer Fans unsere erste EP “The Void: Stories From The Whispering Well” noch nie gehört haben. Es war eine Zeit des Experimentierens und des gegenseitigen Kennenlernens. Wir haben diesen Song speziell ausgewählt, weil er Fragmente des Sounds enthielt, den wir verfolgen wollten und der zur Entstehung von “Ghostlands” führte. Jetzt – Jahre später – haben wir uns entschieden, das Stück mit dem Wissen, den Möglichkeiten und Fähigkeiten, die uns damals fehlten, neu zu gestalten. Es ist eine Hommage an Alt und Neu. Die beiden Covers dieser Deluxe-Edition wurden ausgewählt, weil sie einigen Mitgliedern der Band etwas bedeuten. Die meisten Leute kennen Nick Cave und sein perfektes Umgehen mit Worten und Musik, aber weniger Menschen kennen die bezaubernde Loreena McKennitt. Wir verneigen uns vor diesen Songs, haben ihnen aber unseren eigenen Twist verpasst.”