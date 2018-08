WOLFHEART :: Neues Video für “Breakwater”

“Breakwater” ist die erste Single aus dem neuen WOLFHEART Album “Constellation Of The Black Light”, das am 28. September über Napalm Records veröffentlicht wird.

The Burning Cold Over Europe 2018

w/ Omnium Gatherum, Nothgard

07.11.18 DE – Munich / Backstage

08.11.18 DE – Hamburg / Kaiserkeller

09.11.18 DE – Berlin / Bi Nuu

10.11.18 DE – Stuttgart / ClubCANN

11.11.18 CZ – Prague / Nova Chmelnice

12.11.18 HU – Budapest / Dürer Kert 041

13.11.18 AT – Vienna / Szene

15.11.18 DE – Essen / Turock

16.11.18 UK – London / The Dome

17.11.18 NL – Rotterdam / Baroeg

18.11.18 BE – Vosselaar / Biebop

19.11.18 FR – Paris / Le Petit Bain

21.11.18 ES – Madrid / Copérnico

22.11.18 ES – Barcelona / Bóveda

23.11.18 FR – Lyon / MJC O Totem

24.11.18 CH – Lucerne / Schüür

25.11.18 DE – Trier / Mergener Hof