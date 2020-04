Die traditionelle finnische Doom-Metal-Band WIZARDS OF HAZARDS aus Laukaa hat ihre neue EP “Blind Leads The Blind” veröffentlicht. Die Band wurde ursprünglich 1989 als Black Wizard gegründet, aber nach ca. 25 Jahren änderten sie ihren Namen in Wizards of Hazards.

“Dies ist TRUE DOOM für die Fans von Black Sabbath, Reverend Bizarre, Minotauri & Spiritus Mortis.”

wizardsofhazards.com /facebook.com/Wizards-of-Hazards / wizardsofhazards.bandcamp.com