WITHIN TEMPTATION :: Vorgeschmack auf Liveshow mit Video zu neuem Song

WITHIN TEMPTATION haben einen Tag vor der Online-Show ‘The Aftermath – A Show In A Virtual Reality’, die am 15. und 16. Juli stattfindet, ein Musikvideo zu ihrem neuesten Song “Shed My Skin” veröffentlicht. “The Aftermath” ist eine Online-Show, die mit modernster Technologie der Band eine Performance ermöglicht. Die Show wird in vier verschiedenen Welten stattfinden, in denen die Band und das Publikum Zeuge der Nachwehen der Zerstörung der Menschheit sind. Das Musikvideo zu “Shed My Skin” (feat. Annisokay) gibt einen Vorgeschmack auf die Online-Show, die ein audiovisuelles Spektakel mit Gastsängern aus der ganzen Welt sein wird, die sich der Band für Duette in den eindrucksvollen Kulissen anschließen.

Tickets gibt es auf www.within-temptation.com

Info: “Shed My Skin” ist die dritte Single in der Reihe der unabhängigen Veröffentlichungen der Band, die auf ein Album hinführen. Nachdem die Worlds Collide Tour 2021 auf 2022 verschoben wurde, bleibt die Band weiterhin produktiv, indem sie sich auf das Schreiben konzentriert, und hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Jahr weitere Songs zu veröffentlichen. Für diesen Song hat sich die Band mit der deutschen Metalcore-Band Annisokay zusammengetan. https://www.facebook.com/wtofficial/