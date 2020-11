WITHIN TEMPTATION :: Neuer Song “The Purge”

WITHIN TEMPTATION haben ihre brandneue Single “The Purge” veröffentlicht, den Nachfolger der letzten Single “Entertain You”, die am 8. Mai auf dem bandeigenen Label erschien. facebook.com/wtofficial/

“The Purge” ist die Fortsetzung von “Entertain You”, dem im Mai veröffentlichten Song, der den Auftakt einer Reihe digitaler Einzelveröffentlichungen markiert und die Erwartungen der Fans bei Weitem übertraf. ‘Entertain you’ erreichte Platz 1 der ‘Most Added Songs’ in der Billboard Mainstream Rock Indicator Chart mit Airplay bei mindestens 40 US- Radiosendern, darunter Music Choice, SiriusXM / Octane, WZOR & KQXR, Platz 5 in der Contraband Metal Chart und bei # 18 in der Billboard Mainstream Rock Indicator Chart in den USA.