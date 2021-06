WITHIN TEMPTATION :: Neue Single “Shed My Skin”

“Shed My Skin” heißt die neue Single von WITHIN TEMPTATION und ist die dritte Single in der Reihe der unabhängigen Veröffentlichungen der Band, die auf ein Album hinführen. Nachdem die Worlds Collide Tour 2021 auf 2022 verschoben wurde, bleibt die Band weiterhin produktiv, indem sie sich auf das Schreiben konzentriert, und hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Jahr weitere Songs zu veröffentlichen. Für diesen Song hat sich die Band mit der deutschen Metalcore-Band Annisokay zusammengetan. https://www.facebook.com/wtofficial/

“Der Song dreht sich um den Umgang mit den unvermeidlichen Veränderungen im Leben. Es geht darum, der Mensch zu werden, der wir sein sollen, auch wenn das bedeutet, Menschen zu verlieren, die wir lieben, von denen wir uns aber entfernt haben. Echtes Wachstum beginnt dort, wo die Komfortzone endet und genau darum geht es in dem Song: Wenn wir uns nicht verändern, wachsen wir nicht. Wenn wir nicht wachsen, leben wir nicht wirklich”, sagt Sängerin Sharon.

Das Musikvideo zum Song wird offiziell während Within Temptations digitaler Show “Within Temptation” Premiere feiern: The Aftermath – A Show In A Virtual Reality” am 8. und 9. Juli 2021. Tickets für ‘The Aftermath’ bekommt man unter www.within-temptation.com.