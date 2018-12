Aufgrund von Produktionsproblemen können WITHIN TEMPTATION ihr neues Album “Resist” erst am 1. Februar 2019 veröffentlichen. Daher haben sie im Vorfeld nun 2 neue Songs veröffentlicht. Zum Einen “Raise Your Banner” feat. Anders Fridén sowie “Firelight” feat. Alternative Rocksänger Jasper Steverlinck.