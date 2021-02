WISBORG :: Neue Single aus kommendem Album

Das Gothic Rock Duo WISBORG um Konstantin Michaely (Vocals, Gitarre, Programming) und Nikolas Eckstein (Backing Vocals, Gitarre, Synths, Programming) hat ein Video zu ihrer neuen Single “I Believe In Nothing” online gestellt. Es handelt sich bei “I Believe In Nothing” um die erste Single-Auskopplung vom neuen WISBORG-Album “Into The Void”, welches am 19.3.2021 über Danse Macabre Records erscheint, und damit die von vornherein in Trilogie-Form angelegte erste Schaffensperiode des Duos abschließt. Auf dem Album sind Gastauftritte von Jørgen Munkeby (Shining, Emperor, Me And That Man) und Dani Divine (international erfolgreiches Fetischmodel) enthalten. https://wisborg.bandcamp.com / www.facebook.com/wisborgband

„Nikolas und ich haben uns seit den Anfängen erheblich weiterentwickelt“, gibt Frontmann Konstantin Michaely zu Protokoll, „sowohl persönlich als auch musikalisch. Die Grenzen des traditionellen Goth-Rock waren uns ja immer schon zu eng, auf INTO THE VOID spielen wir uns jedoch endgültig von allen Zwängen frei.“