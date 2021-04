WISBORG :: 4. Single vom aktuellen Album

Das Gothic Rock Duo WISBORG hat die vierte Single “L’Amour Fait Mal” vom aktuellen Album “Into The Void” veröffentlicht. Der Song ist ein Feature mit dem international erfolgreichen Fetischmodel Dani Divine.

wisborg-band.com / facebook.com/wisborgband

Das neue WISBORG-Album “Into The Void” ist digital sowie auf CD und Vinyl erhältlich. Neben Dani Divine ist auch Jørgen Munkeby (Shining, Emperor, Me And That Man) als Gaststar darauf vertreten. Darüber hinaus liegen der CD- und der Vinyl-Fassung bei Bestellung im offiziellen WISBORG-Bandcamp-Shop Download-Codes für Remixe von Hell Boulevard, Scheuber (Ex-Project Pitchfork), This Eternal Decay, Eden Weint Im Grab und Blcksmth bei.

Erhältlich unter http://wisborg.bandcamp.com