WINTERMELODEI :: Line-up komplett / HELRUNAR headlinen

Am 05.12.2020 findet zum vierten Mal das WINTERMELODEI in der Sputnikhalle in Münster statt. Das Line-up ist bereits komplett und der Vorverkauf ist gestartet. facebook.com/BlackSilenceProductions

Mit dabei in der diesjährigen Ausgabe:

HELRUNAR (HL)

WALDGEFLÜSTER

WHITE WARD

SUN WORSHIP

WANDAR

HALPHAS

TOTENWACHE

Mit der Bestätigung des Black Metal Trios “Totenwache” aus Hamburg ist nun das Line-up vollständig und der Vorverkauf ist gestartet. Auf der Homepage von Black Silence Productions können seit Freitag die beliebten und auf 100 Stück limitierten Earlybird Tickets zum Stückpreis von 25 Euro geordert werden. Homepage: https://blacksilencepro.wixsite.com/home