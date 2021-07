WINTER :: Neues Video zum kommenden Album

Am 8. Oktober erscheint bei Drakkar Entertainment das neue Album “Pale Horse” von WINTER und zum Titeltrack haben sie ein Video veröffentlicht. www.facebook.com/WINTERpalehorse / http://winter-palehorse.de/HOME/

Info: WINTER ist die Band von Markus Winter. Er veröffentlichte sein erstes Album „Invisbile Tears“ Ende 1993 mit der Band CRY im Alter von 19 Jahren. Das zweite Album „Kaleidoscope of Dreams“ erschien 1995. 1996 löste sich die Band auf. Markus WINTER veröffentlichte eine Solo-EP mit dem Titel „Just an Emotional Suicide“ und kurz darauf eine Kompilation mit den besten Songs der drei Veröffentlichungen. Ab 2002 nahm er zwei Alben unter dem Namen HERTzTON und in deutscher Sprache auf. Mit dem Album „Heartbreak Road“ kehrte er 2009 zur englischsprachigen Rockmusik zurück. Da das Album nicht den gewünschten Erfolg hatte, legte er anschließend eine längere Pause ein, um sich anderen Dingen zu widmen. In dieser Zeit baute er erfolgreich sein eigenes Hörspiellabel WinterZeit AUDIOBOOKS auf. 2016 meldete er sich mit dem Album „The Flyer“ zurück. 2019 folgte „We wear Black“.

Markus Winter: “Der Titelsong, der den Ausschlag gab, dieses Album überhaupt aufzunehmen. Ich las damals gerade das Buch „The Pale Horse“ von Agatha Christie. Das ist natürlich ein Krimi und hat mit dem Song inhaltlich nix zu tun. Das „Pale Horse“ ist im Roman ein Pub. Aber das besagte Bibelzitat kommt dort vor und hat mich sofort fasziniert. Der geisterhafte Reiter – der Tod auf dem blassen, ausgemergelten Pferd. Hinter ihm öffnet sich das Tor zur Hölle und alles Böse kommt in unsere Welt. Ich wusste in dem Moment, dazu muss ich einen Song machen. Und nicht nur das, ich wusste, es würde dem ganzen Album Titel und Konzept geben. Der eigentliche Entstehungsprozess war dann fast magisch. Die Melodie war sofort da und alles fügte sich in kürzester Zeit zusammen.”