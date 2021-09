WHEN THE DEADBOLT BREAKS :: Neue Single zum kommenden 6. Album

Seit über fünfzehn Jahren lauern die Doomster WHEN THE DEADBOLT BREAKS aus Neuengland in den dunklen Ecken des Underground-Metal. Nach bisher fünf Studioalben, einer Split und einem Remix-Album veröffentlichen WHEN THE DEADBOLT BREAKS am 26. November ihr brandneues Album “As Hope Valley Burns” über das italienische Label Argonauta Records. Nach der bereits veröffentlichten ersten Single “The Crushing Weight of the Sun” hat die vierköpfige Band aus Connecticut nun einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes Album veröffentlicht: “The Evil”. https://www.facebook.com/WhentheDeadboltBreaks