WAVE-GOTIK-TREFFEN :: Vorverkauf hat begonnen

Der Vorverkauf für das 26. WGT hat begonnen, der Kartenversand erfolgt ab ca. Mitte März.

Erste Künstler sind bereits bestätigt:

AMANDA PALMER & EDWARD KA-SPEL (USA/NL) ­ Weltpremiere , PETER HEPPNER (D) , IN THE WOODS… (N) , SOVIET SOVIET (I) , BESIDES (PL) , PETER BJÄRGÖ (S) , LANDSCAPE BODY MACHINE (CDN) , THE AGNES CIRCLE (GB) , ROTERSAND (D) , S.P.O.C.K. (S), VNV NATION (GB) , MOON FAR AWAY (RUS) , LUCIFER’S AID (S) , HAUTVILLE (I) , OHM (CDN) , NOX INTERNA (D) , AUTODAFEH (S) , EISFABRIK (D) , CUELEBRE (E) , NOISUF-X (D), POUPPIE FABRIKK (S) , ILLUMINATE (D) , VAIN WARR (USA) – ehemals BLACKLIST , CRYO (S) , DER BLAUE REITER (E) , SHIREEN (NL) , AZAR SWAN (USA) , CHEMICAL SWEET KID (F) , NIKOLAS SCHRECK (USA) , ANNWN (D) , CORDE OBLIQUE (I), JARBOE (USA) ­ exklusives Akustikkonzert , LEBANON HANOVER (GB) , SAIGON BLUE RAIN (F) , PRINCIPIA AUDIOMATICA (HR) , SHE PAST AWAY (TR) , SIXTH JUNE (SRB) , THE DEVIL AND THE UNIVERSE (A) , SYLVAINE (N) , ANGELS & AGONY (NL) , DA-SEIN (E) – Weltpremiere, ESBEN AND THE WITCH (GB) , IANVA (I) , RED MECCA (S) , EDEN (AUS) – Europa-Premiere , VIRGIN IN VEIL (FIN) , LARRNAKH (H) , AH! KOSMOS (TR) , WIRES & LIGHTS (D) , MLADA FRONTA (F) , BFG (GB), SKINNY PUPPY (USA) ­ exklusives Konzert in Deutschland 2017 , THE MISSION (GB) , KLANGSTABIL (D) , B-MOVIE (GB) , BLACK NAIL CABARET (H) , MASQUERADE (FIN) , DESPERATE JOURNALIST (GB) , HEXPEROS (I) , AEON SABLE (D) , HÄRD (F) , ISZOLOSCOPE (CDN) , WHISPERING SONS (B)

http://www.wave-gotik-treffen.de/info/news_de.php

